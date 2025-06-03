Hindistan hükümeti Trump’ın vergi artışının çelik sektörüne sınırlı etki edeceğini düşünüyor, sektör temsilcileri ise tedirgin

SteelOrbis’in yetkili kaynaklardan edindiği bilgilere göre Hindistan hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ürünlerine yönelik ithalat vergilerini %50’ye çıkarma planının ülkenin çelik sektörü üzerinde “sınırlı etki” yaratacağını düşünüyor. Ancak Hint çelik üreticileri, küresel ticaret sistemindeki değişimler sonucu bu durumun Hindistan’a olan mamul akışını artırarak iç piyasada rekabeti kızıştırabileceği endişesi taşıyor.

Hindistan Çelik Bakanı H. D. Kumarswamy, ABD’nin Hindistan açısından önemli bir pazar olmadığını belirterek, “ABD’ye kayda değer bir çelik ihracatımız yok, bu nedenle alınan kararın Hindistan üzerindeki etkisi sınırlı olacaktır,” dedi.

Geçtiğimiz hafta Trump, çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik ithalat vergilerini %25’ten %50’ye çıkarmayı planladığını açıklamıştı.

Kumarswamy, “Doğrudan etkiden söz edecek olursak, 2024-25 döneminde Hindistan, ABD’ye yaklaşık 165.000 mt nihai mamul ihraç etti. Bu, Hindistan’ın toplam nihai mamul üretiminin yalnızca %0,1’ine denk geliyor. Dolayısıyla ABD pazarına düşük düzeyde etki ediyor olmamız, vergi artışının Hindistan çelik sektörü üzerinde ciddi bir etki yaratmayacağı anlamına geliyor. Ancak dolaylı etkilere bakıldığında, ABD pazarında kısıtlamalarla karşılaşan çelik ihracatçıları ürünlerini başka bölgelere yönlendirmeye çalışabilir. Bu durum da küresel pazarda rekabetin artmasına ve fiyat baskılarına neden olabilir. Böylece çelik fiyatları üzerinde dolaylı bir etkiden bahsedebiliriz,” şeklinde konuştu.

Öte yandan ülkenin önde gelen üreticilerden JSW Steel Limited ve ArcelorMittal Nippon Steel Limited (AMNS India), birçok ülkenin kendi sanayisini korumaya yönelik adımlar attığını hatırlatarak, Hindistan’ın da gerekli ticaret önlemlerini zamanında ve etkili bir şekilde devreye alması gerektiğini vurguladı.

JSW Steel CEO’su Jayant Acharya, “Gerekli ticari önlemler zamanında ve proaktif biçimde uygulanmalı,” dedi. AMNS India Satış ve Pazarlama Direktörü Ranjan Dhar ise, “Yerli sanayinin daha fazla korumasını bekliyoruz. Her ülke kendi sektörünü koruyor. Hindistan da düşük fiyatlı ithalata karşı yerli üretimi korumaya öncelik vermeli,” şeklinde konuştu. Öte yandan Tata Steel Limited, yerli üreticilerin korunmamasının sektörün sermaye yatırımı planlarını riske atabileceği uyarısında bulundu.