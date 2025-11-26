 |  Giriş 
Hindistan hükümeti SAIL’in Salem çelik tesisine 45 milyon $ yatırım yapacak

Çarşamba, 26 Kasım 2025 10:30:53 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan Çelik Bakanlığı, Steel Authority of India Limited’a (SAIL) bağlı Salem çelik tesisine yaklaşık 4 milyar INR (45 milyon $) yatırım yapacağını açıkladı. Bu karar, bakanlığın tesisi özelleştirme yönündeki önceki planlarından vazgeçtiğini gösteriyor.

Yatırım planlarının ayrıntıları henüz paylaşılmasa da açıklamada, ayrılan sermayenin tesisin kapasitesini artırmak, operasyonel verimliliği geliştirmek ve pazardaki konumunu güçlendirmek için kullanılacağı belirtildi.

Hindistan’ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde bulunan Salem tesisi paslanmaz çelik, paslanmaz çelik boru, demir yolu vagonu ve paslanmaz çelik çatı kaplama levhaları üretiyor.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 

