SAIL levha haddehanesi için Danieli’den soğutma sistemi siparişi verdi

Hindistan merkezli devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited (SAIL), Hindistan’ın Bhilai levha haddehanesini modernize etmek amacıyla İtalya merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli’ye Exstream II hızlandırılmış soğutma sistemi siparişi verdi. Yeni ekipman 2026 yılı sonunda devreye alınacak ve mevcut üretim hattına sorunsuz bir şekilde entegre edilecek.

Bu yatırım, operasyonel verimliliği artırmayı, çelik kalitelerini çeşitlendirmeyi ve hem iç hem de dış pazarlarda artan yüksek kaliteli çelik talebini karşılamayı hedefliyor.

Patentli Exstream II sistemi, orta basınçlı su başlıkları ile donatılmış olup Danieli tarafından geliştirilen bir soğutma modeliyle dinamik olarak kontrol edilecek. Haddeleme sonrası çeliğin doğrudan ve kontrollü bir şekilde soğutulması sayesinde SAIL, yeniden ısıtma gerektiren ısıl işlemleri ortadan kaldırarak enerji tasarrufu sağlayacak ve üretim maliyetlerini düşürecek.