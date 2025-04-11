Hint JSUL sıcak şerit haddehanesini yenileyecek

İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies, Hint paslanmaz çelik üreticisi Jindal Stainless’ın bağlı şirketi Jindal United Steel Limited’ın (JUSL) Odisha’da bulunan Jajpur tesisindeki sıcak şerit haddehanesinde kapsamlı bir yenileme çalışması yapacağını duyurdu. Projenin 2026’nın Aralık ayına kadar devreye alınması bekleniyor.

Primetals bahsi geçen yenileme çalışmaları kapsamında haddehanenin kalın levha işleme alanını genişleterek hem üretim kapasitesini hem de ürün kalitesini artıracak. Bununla birlikte yedi adet ayaklı bitirme tesisinin tamamına gelişmiş bir soğutma sistemi ve soğutma yatakları için yeni bir otomasyon sistemi kurulacak.

Yenileme çalışmaları içinde şerit kalitesi de geliştirilecek. Bitirme tesislerindeki soğutma sisteminin iyileştirilmesiyle mevcut tüketim seviyeleri korunup soğutma suyunun daha iyi dağılması sağlanacak. Böylece haddelenmiş malzemelerin yüzey kalitesinin geliştirilmesi bekleniyor.

Primetals tarafından 2012 yılında tedarik edilen mevcut sıcak şerit haddehanesi, 1.650 mm’ye kadar genişlikte ve 11-80 mm kalınlığında levha ile 1.650 mm’ye kadar genişlikte ve 1,5-12,7 mm kalınlığında şerit üretebiliyor.