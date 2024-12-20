Hindistan hükümeti RINL’ye bir kez daha sermaye aktarımı yapmayı planlıyor

Hindistan hükümetine yakın kaynaklar, Çelik Bakanlığının maddi sıkıntılar yaşayan devlete bağlı çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited’e (RINL) 118 milyon $’lık sermaye sağlayacağını belirtti.

Konuya ilişkin teklifin detaylarının netleştiği ve ilk etapta Maliye Bakanlığına, oradan da nihai onay için Bakanlar Kuruluna gönderileceği öğrenildi. Dördüncü sermaye aktarımının Ocak ayının ortasında gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Hükümet, geçtiğimiz ay RINL’ye 196,11 milyon $, Eylül ayında ise 60 milyon $ ve 136 milyon $ olmak üzere üç ayrı sermaye aktarımı yapmıştı.

Vishakhapatnam’da yıllık 7,3 milyon mt kapasiteli çelik tesisi işleten şirket, 4,16 milyar $’lık borcu sebebiyle hammadde tedarikinde yaşadığı sıkıntılardan ötürü üç yüksek fırınından ikisini kapatmak zorunda kaldığını, üçüncü yüksek fırınının ise minimum kapasitede faaliyet gösterdiğini bildirmişti.