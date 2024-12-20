 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Hindistan...

Hindistan hükümeti RINL’ye bir kez daha sermaye aktarımı yapmayı planlıyor

Cuma, 20 Aralık 2024 15:26:50 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan hükümetine yakın kaynaklar, Çelik Bakanlığının maddi sıkıntılar yaşayan devlete bağlı çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited’e (RINL) 118 milyon $’lık sermaye sağlayacağını belirtti.

Konuya ilişkin teklifin detaylarının netleştiği ve ilk etapta Maliye Bakanlığına, oradan da nihai onay için Bakanlar Kuruluna gönderileceği öğrenildi. Dördüncü sermaye aktarımının Ocak ayının ortasında gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Hükümet, geçtiğimiz ay RINL’ye 196,11 milyon $, Eylül ayında ise 60 milyon $ ve 136 milyon $ olmak üzere üç ayrı sermaye aktarımı yapmıştı.

Vishakhapatnam’da yıllık 7,3 milyon mt kapasiteli çelik tesisi işleten şirket, 4,16 milyar $’lık borcu sebebiyle  hammadde tedarikinde yaşadığı sıkıntılardan ötürü üç yüksek fırınından ikisini kapatmak zorunda kaldığını, üçüncü yüksek fırınının ise minimum kapasitede faaliyet gösterdiğini bildirmişti.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi RINL 

Benzer Haber ve Analizler

Hindistan hükümeti faaliyetlerini sürdürmesi için RINL’ye 196 milyon $ kaynak aktardı

05 Kas | Çelik Haberler

Hint RINL ikinci yüksek fırınını kapattı, mali kriz sebebiyle üretimini durdurabilir

16 Eyl | Çelik Haberler

Hint RINL 20.000 mt kütük için Ekim sonu sevkiyatlı ihracat ihalesi açtı

09 Eyl | Uzun Ürünler ve Kütük

Hint RINL 30.000 mt kütük için Ekim sonu sevkiyatlı ihracat ihalesi açtı

06 Eyl | Uzun Ürünler ve Kütük

Hint RINL 5.000 mt inşaat demiri için Ekim sevkiyatlı ihracat ihalesi açtı

03 Eyl | Uzun Ürünler ve Kütük

Hint RINL 30.000 mt kütük için Ekim ortası sevkiyatlı ihracat ihalesi açtı

27 Ağu | Uzun Ürünler ve Kütük

Hint RINL kütük için Ekim başı sevkiyatlı bir ihracat ihalesi daha açtı

20 Ağu | Uzun Ürünler ve Kütük

Hint RINL 30.000 mt kütük için Ekim başı sevkiyatlı ihracat ihalesi açtı

19 Ağu | Uzun Ürünler ve Kütük

Hint RINL 30.000 mt kütük için Eylül sonu sevkiyatlı ihracat ihalesi açtı

12 Ağu | Uzun Ürünler ve Kütük

Hint RINL 20.000 mt kütük için Eylül sonu sevkiyatlı ihracat ihalesi açtı

07 Ağu | Uzun Ürünler ve Kütük





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis