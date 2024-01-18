Hindistan hükümeti NMDC Limited’in Çin’e cevher ihraç etme teklifini reddetti

Perşembe, 18 Ocak 2024 11:43:51 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan hükümeti, devlete bağlı madenci NMDC Limited’in Çin’e demir cevheri ihracatı yapmaya yönelik teklifini geri çevirdi.

Piyasa kaynakları NMDC’nin iç piyasaya hizmet vermesinin ve çelik üretiminde kritik öneme sahip hammaddelerin ihracatına odaklanmamasının istendiğini belirtti.

Çin, Hindistan’ın demir cevheri ihracatında yaklaşık %80’lik bir paya sahip.

Yine de NMDC Limited Japonya ve Güney Kore’ye hükümetler arası imzalanan uzun vadeli sözleşmelerden dolayı demir cevheri ihraç etmeyi sürdürüyor.