Hindistan hükümeti faaliyetlerini sürdürmesi için RINL’ye 196 milyon $ kaynak aktardı

Hindistan hükümetinin operasyonel ve finansal sorunlarını aşmasına yardımcı olmak amacıyla devlete bağlı çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited’e toplam 196,11 milyon $ kaynak aktardığı belirtildi.

Hükümet, bu yılın Eylül ayında faaliyetlerine devam edebilmesi için şirkete 60 milyon $ kaynak aktarımı gerçekleştirmişti.

Bununla birlikte Vishakhapatnam’da yıllık 7,3 milyon mt kapasiteli çelik tesisi işleten RINL’e yönelik sürdürülebilirlik raporu hazırlaması amacıyla Hindistan Devlet Bankası’na (SBI) bağlı ticaret bankası SBICaps’in görevlendirildiği öğrenildi.

Mali kriz sebebiyle üç yüksek fırınından ikisini kapatmak zorunda kalan ve üçüncü fırınında asgari düzeyde faaliyet gösteren şirketin toplam borcunun 4,16 milyar $ seviyesinde yer aldığı belirtiliyor.