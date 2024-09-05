Hindistan hükümeti eski araçlardan çelik geri dönüşümünü zorunlu hale getirebilir

Hindistan hükümetine yakın kaynaklar, çevre, ormancılık ve iklim değişikliği bakanlığının otomobil üreticilerinin eski araçlardan belirli bir oranda çeliği geri dönüştürmesini zorunlu hale getireceğini belirtti.

Söz konusu politikanın önümüzdeki birkaç hafta içerisinde resmiyete kavuşabileceği ve 2025-26 mali yılından itibaren uygulanmaya başlayabileceği ifade edildi.

Kaynaklar, bakanlığın politikanın hazırlık sürecinde Hindistan Otomobil Üreticileri Derneği üyeleriyle görüşmeler yaptığını dile getirdi.

Böylelikle otomobil üreticilerinin araçların hurdaya çıkarılması ve çeliğin geri dönüşümünde aktif rol oynaması amaçlanıyor.

Tata Motors Limited, Mahindra & Mahindra ve Maruti Suzuki India Limited gibi yerel otomobil üreticilerinin ülke genelinde kendi oto hurda tesislerini kurduğu biliniyor.