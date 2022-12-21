Hindistan Çin’den ithal paslanmaz dikişsiz boruya beş yıllığına nihai antidamping vergisi uygulayacak

Çarşamba, 21 Aralık 2022 14:01:37 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Dolaylı Vergi Merkezi (CBIC) tarafından yapılan açıklamada Çin’den ithal paslanmaz dikişsiz boruya bugünden itibaren beş yıllığına nihai antidamping vergisi uygulanacağı duyuruldu.

Ticaret Çözümleri Genel Müdürlüğü’nün önceden yaptığı incelemeler ve verdiği öneriler baz alınarak Çin’den ithal söz konusu ürüne üreticisine bağlı olarak 114-3.801$/mt oranında antidamping vergisi uygulanacak.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, yapılan incelemelerde söz konusu ürünün dampingli fiyatlarla satıldığı ve yerel üreticileri olumsuz etkilediği belirlenmişti.