﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Hindistan Çin’den ithal paslanmaz dikişsiz boruya beş yıllığına nihai antidamping vergisi uygulayacak

Çarşamba, 21 Aralık 2022 14:01:37 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Dolaylı Vergi Merkezi (CBIC) tarafından yapılan açıklamada Çin’den ithal paslanmaz dikişsiz boruya bugünden itibaren beş yıllığına nihai antidamping vergisi uygulanacağı duyuruldu.

Ticaret Çözümleri Genel Müdürlüğü’nün önceden yaptığı incelemeler ve verdiği öneriler baz alınarak Çin’den ithal söz konusu ürüne üreticisine bağlı olarak 114-3.801$/mt oranında antidamping vergisi uygulanacak.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, yapılan incelemelerde söz konusu ürünün dampingli fiyatlarla satıldığı ve yerel üreticileri olumsuz etkilediği belirlenmişti.


Etiketler: Boru Paslanmaz Borular Paslanmaz Ürünler Hindistan Hint Yarımadası Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

Rusya’nın paslanmaz çelik ithalatı Kasım ayında aylık %1,9 düştü

19 Ara | Çelik Haberler

Rusya’nın paslanmaz çelik ithalatı Eylül ayında aylık %40,4 düştü

11 Eki | Çelik Haberler

Tayland dört ülkeden ithal paslanmaz boruya uygulanan antidamping vergisini uzattı

28 Eyl | Çelik Haberler

Rusya’nın paslanmaz çelik ithalatı Ağustos ayında aylık %3 düştü

15 Eyl | Çelik Haberler

Rusya’nın görünür paslanmaz çelik tüketimi ilk yarıda %3,2 arttı

09 Eyl | Çelik Haberler

SeAH Group Orta Doğu’da genişlemek için Aramco ile ortak girişim kurdu

11 Ağu | Çelik Haberler

Rusya’nın paslanmaz çelik ithalatı Haziran ayında aylık %24 düştü

01 Ağu | Çelik Haberler

Rusya’nın paslanmaz çelik ithalatı Mayıs’ta aylık %35 arttı

20 Haz | Çelik Haberler

Rusya’nın paslanmaz çelik ithalatı Mart ayında aylık %39 düştü

18 Nis | Çelik Haberler

Rusya’nın paslanmaz çelik ithalatı 2021’de %20,8 arttı

03 Şub | Çelik Haberler