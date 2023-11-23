Hindistan çelik üreticilerinin maliyetlerini azaltmaya yönelik lojistik planı tamamlayacak

Perşembe, 23 Kasım 2023 09:50:23 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’da çelik, kömür, ulaştırma ve demir yolları bakanlıklarının ortak girişimiyle oluşturulan ve çelik sektörünün lojistik maliyetlerini azaltmayı amaçlayan verimli lojistik planı kısa süre içerisinde tamamlanacak.

Söz konusu çalışma kapsamında, demir cevheri ile kömür gibi çelik üretiminde kullanılan girdilerin arz-talep dengesinin analiz edildiği ve gerekli hacimleri karşılamaya yönelik stratejik bir programın hazırlandığı ifade edildi.

Öte yandan Kömür Bakanlığı tarafından hazırlanan kömür lojistiği politikasında da demir yolu aracılığıyla kömür elleçlemenin lojistik maliyetleri %14 azaltabileceği belirtildi. Ayrıca kömür elleçlemede teslimat süresinin kısaltılmasının ve yüksek tonajların kara yolundan demir yoluna yönlendirilmesinin karbon salımını 2030 yılına kadar 100.000 mt azaltabileceği de öngörülüyor.