 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Hindistan...

Hindistan çelik bakanlığı VISL çelik tesisini yeniden faaliyete geçirmeyi planlıyor

Pazartesi, 01 Aralık 2025 13:45:41 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan Çelik Bakanlığı, Karnataka eyaletinde bulunan ve uzun süredir kapalı olan Visvesvaraya Iron & Steel Limited (VISL) çelik tesisinin yeniden faaliyete geçirilmesine yönelik toplam 448 milyon $ yatırım içeren ayrıntılı proje raporu hazırladı.

Hindistan Çelik Bakanı H. D.  Kumaraswamy, devlete bağlı Steel Authority of India Limited (SAIL)’in VISL tesisini yeniden işler hâle getirmek ve önümüzdeki 50 yıl boyunca faaliyetini sürdürebilmesini sağlamak için bu yatırımı gerçekleştireceğini belirterek, “Tesis demir yolları ve savunma sanayisinin talebine göre üretime başlayacak. Biri piyasa analizine, diğeri yeni teknolojilerin incelenmesine yönelik olmak üzere iki ayrı rapor hazırlandı,” dedi.

Kumaraswamy sözlerine şöyle devam etti; “Tesis için özel bir maden sahası tahsisi sağlanması yönünde çalışmalar da sürüyor. Yeniden yapılandırma planına ilişkin tüm ayrıntıları Ocak ayında açıklayacağız".

1923 yılında kurulan VISL, uzun yıllar boyunca yüksek kaliteli özel ve alaşımlı çelik üretimiyle biliniyordu. Ancak yüksek üretim maliyetleri ve teknolojinin artık çağın gerisinde kalması nedeniyle 2023 yılında tesisin kapatılma süreci başlamıştı.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası 

Benzer Haber ve Analizler

Hindistan pelet sektöründe kapasite kullanım oranı 2021 yılından bu yana %10 geriledi

01 Ara | Çelik Haberler

Hindistan’da yerel soğuk rulo sac fiyatları baskı altında, arz fazlası ve durgun satışlar nedeniyle farklı trendler ...

01 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Hindistan’da yerel sıcak rulo sac fiyatları arz fazlası ve zayıf talep nedeniyle farklı seyirler izledi

01 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Hindistan ekonomisi 2025-26 mali yılının ikinci çeyreğinde %8,2 büyüme kaydetti

01 Ara | Çelik Haberler

Vaswani Industries Limited kütük üretim kapasitesini artırmak için çevresel onay aldı

28 Kas | Çelik Haberler

Karnataka küçük limanlar üzerinden demir cevheri ihracatına yeniden başlayacak

28 Kas | Çelik Haberler

Hint ESL yıllık kapasitesini 3,5 milyon mt’a çıkarıyor

28 Kas | Çelik Haberler

Hindistan çıkışlı pelet fiyatları küçük artışlar gösterdi, düşük karşı teklifler ve alıcıların direnci nedeniyle ...

28 Kas | Hurda ve Hammadde

IEEFA: Hindistan’ın yeşil çelik projelerindeki finansman açığını kapatmak için kamu desteği şart

28 Kas | Çelik Haberler

Jindal Stainless: Hindistan’ın ayrı bir ulusal paslanmaz çelik politikasına ihtiyacı var

28 Kas | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis