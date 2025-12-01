Hindistan çelik bakanlığı VISL çelik tesisini yeniden faaliyete geçirmeyi planlıyor

Hindistan Çelik Bakanlığı, Karnataka eyaletinde bulunan ve uzun süredir kapalı olan Visvesvaraya Iron & Steel Limited (VISL) çelik tesisinin yeniden faaliyete geçirilmesine yönelik toplam 448 milyon $ yatırım içeren ayrıntılı proje raporu hazırladı.

Hindistan Çelik Bakanı H. D. Kumaraswamy, devlete bağlı Steel Authority of India Limited (SAIL)’in VISL tesisini yeniden işler hâle getirmek ve önümüzdeki 50 yıl boyunca faaliyetini sürdürebilmesini sağlamak için bu yatırımı gerçekleştireceğini belirterek, “Tesis demir yolları ve savunma sanayisinin talebine göre üretime başlayacak. Biri piyasa analizine, diğeri yeni teknolojilerin incelenmesine yönelik olmak üzere iki ayrı rapor hazırlandı,” dedi.

Kumaraswamy sözlerine şöyle devam etti; “Tesis için özel bir maden sahası tahsisi sağlanması yönünde çalışmalar da sürüyor. Yeniden yapılandırma planına ilişkin tüm ayrıntıları Ocak ayında açıklayacağız".

1923 yılında kurulan VISL, uzun yıllar boyunca yüksek kaliteli özel ve alaşımlı çelik üretimiyle biliniyordu. Ancak yüksek üretim maliyetleri ve teknolojinin artık çağın gerisinde kalması nedeniyle 2023 yılında tesisin kapatılma süreci başlamıştı.