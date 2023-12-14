Hindistan Çelik Bakanlığı ithalatın kısıtlanmasına yönelik tedbirler için çelik üreticileriyle görüşüyor

Perşembe, 14 Aralık 2023 11:20:00 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’da hükümete yakın piyasa kaynaklarının 14 Aralık Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, Hindistan Çelik Bakanlığı ithalatı kısıtlamak için yapılabilecekler konusunda yerli çelik üreticileriyle istişarede bulunuyor. Seçenekler arasında AB'nin halihazırda uyguladığı vergiye tabi kota sistemi de bulunuyor.

Tata Steel, Steel Authority of India Limited (SAIL), Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL), JSW Steel Limited ve Jindal Steel and Power Limited (JSPL) görüşmede bulunan çelik üreticileri arasında yer alıyor.

Masaya yatırılan seçeneklerden biri, vergiye tabi kota uygulamasına geçilerek yabancı ülkelerden Hindistan'a yapılan ihracat için bir üst sınır belirlenmesi. Bu kapsamda ihracat yapan ülke belirlenen kota dahilindeki tonajları çok düşük bir vergi ile veya vergisiz olarak gönderebilecek, kotayı aşması halinde ise sonraki sevkiyatları için telafi edici vergi ödemesi gerekecek.

Düşünülen bir diğer önlem ise düşük vergi ödenmesini sağlayan uygulamadan vazgeçilmesi. Buna göre Hindistan, antidamping soruşturmalarının sonucunda ihracatçı ülkelere çoğunlukla düşük vergiler uyguluyor. Öyle ki, ödenecek vergi, hangisi daha düşükse, damping marjı veya zarar marjına göre belirleniyor. Zarar marjı ise zarar yaratmayacak fiyat ile ithalat fiyatı arasındaki fark alınarak hesaplanıyor. Bu uygulama kaldırıldığında, ödenecek ithalat vergisi ürünün faturadaki fiyatına değil önceden belirlenen bir piyasa fiyatına göre uygulanacak.

Öte yandan limana bağlı ithalat vergisi getirilmesi de bir diğer seçenek. Burada belirli limanlar üzerinden yapılan ithal sevkiyatlara daha yüksek oranda vergi uygulanabileceği tartışılıyor.

Hindistan’ın ithalatın kısıtlamasına yönelik bu arayışları 2023 mali yılının Nisan-Kasım döneminde net çelik ithalatçısı konumunda yer almasından kaynaklanıyor. Öyle ki söz konusu dönemde Hindistan’ın çelik ithalatının 4,3 milyon mt, ihracatının ise 4 milyon mt olduğu tahmin ediliyor.