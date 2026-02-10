 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Hindistan...

Hindistan Çelik Bakanlığı 55 şirketle vasıflı çelik kapasitesi için 1,31 milyar $’lık yatırım içeren anlaşma imzaladı

Salı, 10 Şubat 2026 11:15:54 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan Çelik Bakanı H. D. Kumaraswamy, hükümetin üretime bağlı teşvik programı kapsamında 55 şirketle 85 proje için vasıflı çelik ve alaşımlı çelik üretim kapasitesi oluşturulmasına yönelik mutabakat anlaşması imzalandığını açıkladı.

Söz konusu projeler kapsamında toplam 8,7 milyon mt yeni vasıflı çelik ve alaşımlı çelik üretim kapasitesi oluşturulması planlanırken, 55 şirketin taahhüt ettiği toplam yatırım tutarının yaklaşık 1,31 milyar $ olduğu belirtildi.

Bu kapsamda hükümet, belirlenen süreler içinde ilave vasıflı çelik kapasitesi oluşturmayı taahhüt eden şirketlere doğrudan mali teşvikler sağlıyor.

Bakan, Hindistan’ın vasıflı ve alaşımlı çelik üretiminde önemli ilerlemeler kaydettiğini, yeni yatırımların ise ülkenin bu alandaki yetkinliğini daha da artıracağını, ithalat bağımlılığını azaltacağını, döviz tasarrufuna katkı sağlayacağını ve Hindistan’ı yüksek katma değerli çelikte küresel ölçekte güvenilir bir tedarikçi konumuna taşıyacağını ifade etti. 


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları üreticilerin durgunluğuna rağmen yukarı yönlü

10 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

Hindistan’da yerel inşaat demiri fiyatları güçlü perakende satışlar sonucu çoğunlukla yükseldi

10 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

Hindistan çelik sektörü son kullanıcı talebindeki yavaşlamaya rağmen Aralık 2025’te büyümesini sürdürdü

10 Şub | Çelik Haberler

Sarda Energy and Minerals Limited’in net kârı 2025-26 mali yılının üçüncü çeyreğinde %4 düştü

10 Şub | Çelik Haberler

Hindistan iç piyasasında filmaşin fiyatları - 7. Hafta, 2026

10 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

Hindistan’ın demir cevheri üretimi 2025’te sadece %4 arttı

09 Şub | Çelik Haberler

Hindistan’da yerel sıcak rulo sac fiyatları yükseldi, kısa teslim süreli bazı bölgelerde fiyat farkları oluştu

09 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

Tata Steel 2025-26 mali yılı üçüncü çeyreğinde konsolide net kârını %723 artırdı

09 Şub | Çelik Haberler

Jindal India Limited yeni çelik kaplama hattını devreye aldı

09 Şub | Çelik Haberler

Hindistan çıkışlı pelet fiyatları, alıcıların temkinli davranmasıyla büyük tonajlı bağlantılarda bile geriledi

06 Şub | Hurda ve Hammadde





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis