Hindistan Çelik Bakanlığı 55 şirketle vasıflı çelik kapasitesi için 1,31 milyar $’lık yatırım içeren anlaşma imzaladı

Hindistan Çelik Bakanı H. D. Kumaraswamy, hükümetin üretime bağlı teşvik programı kapsamında 55 şirketle 85 proje için vasıflı çelik ve alaşımlı çelik üretim kapasitesi oluşturulmasına yönelik mutabakat anlaşması imzalandığını açıkladı.

Söz konusu projeler kapsamında toplam 8,7 milyon mt yeni vasıflı çelik ve alaşımlı çelik üretim kapasitesi oluşturulması planlanırken, 55 şirketin taahhüt ettiği toplam yatırım tutarının yaklaşık 1,31 milyar $ olduğu belirtildi.

Bu kapsamda hükümet, belirlenen süreler içinde ilave vasıflı çelik kapasitesi oluşturmayı taahhüt eden şirketlere doğrudan mali teşvikler sağlıyor.

Bakan, Hindistan’ın vasıflı ve alaşımlı çelik üretiminde önemli ilerlemeler kaydettiğini, yeni yatırımların ise ülkenin bu alandaki yetkinliğini daha da artıracağını, ithalat bağımlılığını azaltacağını, döviz tasarrufuna katkı sağlayacağını ve Hindistan’ı yüksek katma değerli çelikte küresel ölçekte güvenilir bir tedarikçi konumuna taşıyacağını ifade etti.