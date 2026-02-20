 |  Giriş 
Hindistan çeliğinin küresel rekabet gücü için yapay zeka destekli süreç kontrolü ve otomasyon kritik önemde

Cuma, 20 Şubat 2026 13:48:25 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan Çelik Bakanlığı Sekreteri Sandeep Poundrik, Yeni Delhi’de düzenlenen “India AI Impact Summit 2026” kapsamında yaptığı konuşmada akıllı otomasyon, dijitalleşme, gelişmiş analitik ve yapay zekâ destekli süreç kontrol sistemlerinin Hindistan çelik sektörünün küresel ölçekte rekabetçi ve çevresel açıdan sorumlu kalmasını sağlamak açısından kritik öneme sahip olacağını belirtti.

Poundrik, ülkenin ham çelik kapasitesi hedefinin mevcut yaklaşık 200 milyon mt seviyesinden 2030 yılına kadar yıllık 300 milyon mt’a, 2036 yılına kadar ise 400 milyon mt’a ulaşacağını ifade etti.

Bu kapasite artışının madencilik üretimi, lojistik ağları, zenginleştirme kapasitesi ve katma değerli üretimde paralel büyüme ile destekleneceğini aktaran Poundrik, bu hedefi gerçekleştirebilmek için akıllı kapasite kullanımı, gerçek zamanlı izleme, verimli enerji yönetimi, karbonsuzlaşma stratejileri ve optimize edilmiş sermaye tahsisini gerektirdiğini söyledi.

Poundrik, bu çerçevede yapay zekânın ikincil bir araçtan ziyade stratejik bir kolaylaştırıcı araç konumunda olduğunu vurguladı.


