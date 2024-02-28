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Hindistan 145 çelik ürününü zorunlu kalite kontrol denetimine dahil etti

Çarşamba, 28 Şubat 2024 14:49:32 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan hükümeti, 145 demir ve çelik ürününün zorunlu kalite kontrol denetimine dahil edildiğini açıkladı.

Söz konusu denetime dahil edilen ürünler arasında paslanmaz çelik boru, galvanizli yapısal çelik, sıcak daldırmalı çinko kaplamalı yapısal çelik çubuk, ferrokrom ve silikomangan yer alıyor. Öte yandan denetimin önümüzdeki 3 ila 6 ay içerisinde uygulanmaya başlayacağı ifade edildi.

Ayrıca denetim başladığında Hindistan Standartları Bürosu’ndan kalite sertifikası almayan ürünler üretilemeyecek, ticareti yapılamayacak, depolanamayacak, satılamayacak veya ithal edilemeyecek. Denetimin ihlal edilmesi durumunda hapis veya para cezası uygulanacak.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 

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