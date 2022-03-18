Hilco Global Thyssenkrupp’tan aldığı kalın levha haddehanesini sattı

Cuma, 18 Mart 2022 13:40:33 (GMT+3) | İstanbul

ABD merkezli Hilco Global’in Amsterdam merkezli bağlı kuruluşu Hilco Industrial Acquisitions, B.V., Almanya merkezli çelik üreticisi Thyssenkrupp’un kalın levha haddehanesindeki tüm varlıkları aldığını ve daha sonra sattığını açıkladı.

Tesis geçtiğimiz yılın Eylül ayında kapatılmıştı. Kalın levha haddehanesi faaliyeti sırasında yaklaşık 850.000 mt çelik üretti. Haddehanenin yanı sıra satılan diğer ürünler arasında son model fırınlar, astarlama ve plazma kesme makineleri yer alıyor.

Buna ek olarak Hilco Industrial Acquisition geçtiğimiz günlerde Güney Kore merkezli Dongkuk Steel’in yıllık 2 milyon mt kapasiteli kalın levha tesisini satmıştı.