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Hilco Global, Hyundai Steel'in inşaat demiri ve profil üretim ekipmanlarını satışa sundu

Pazartesi, 28 Eylül 2026 14:31:11 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD merkezli Hilco Global'in Amsterdam merkezli bağlı kuruluşu Hilco Industrial, Hyundai Steel'in Pohang ve Incheon tesislerindeki çelikhane ve haddehane ekipmanlarının satışa sunulduğunu açıkladı. Komple paketler veya ayrı üretim hatları halinde satışa sunulan ekipmanlar için teklif verme süresi 27 Kasım 2026 tarihinde sona erecek.

Pohang'daki satış kapsamında 530.000 mt kapasiteli profil haddehanesi yer alıyor

Pohang 2 No'lu Tesisi'nde satışa sunulan varlıklar arasında Danieli elektrik ark ocağı ve pota ocağı, SMS-MEVAC vakum gaz giderme ünitesi ve kütük, blum ve profil kalıbı üretimine yönelik SMS Concast altı bantlı sürekli döküm makinesiyle donatılmış 120/130 mt kapasiteli çelikhane bulunuyor.

Yıllık 530.000 mt kapasiteli orta profil haddehanesi ise 2016 yılında modernize edilen SMS-Meer/Primetals bitirme tezgâhlarını içeriyor ve H-profil, köşebent ve yuvarlak çubuk üretiyor.

Incheon'daki ekipmanlar inşaat demiri ve hafif profil üretimini kapsıyor

Incheon tesisinde satışa sunulan ekipmanlar arasında Nikko ocakları ve SMS Concast kütük döküm makinesiyle donatılmış 90 mt kapasiteli çelikhane ile Sakai haddeleme ekipmanları ve SMS-Meer Tempcore hattını içeren yıllık 650.000 mt kapasiteli inşaat demiri ve hafif profil haddehanesi yer alıyor.

Hilco Industrial tekliflerin 27 Kasım tarihinde Kore Standart Saati ile 16.00'ya kadar sunulması gerektiğini ve ekipmanların sökülmesi ile tesisten çıkarılmasının alıcıların sorumluluğunda olacağını belirtti.

Etiketler: Uzun Ürünler G. Kore Güneydoğu Asya 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

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