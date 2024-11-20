POSCO 45 yıl sonra Pohang’daki filmaşin tesisini kapattı

Yerel basına göre Güney Koreli çelik üreticisi POSCO, 45 yıl önce devreye aldığı 1 No.’lu filmaşin tesisini kapattığını açıkladı.

POSCO’dan konuşan bir yetkili, şirketin bu kararı küresel arz fazlası sorunuyla mücadele etmek için aldığını söyledi. Güney Kore dışından ülkeye yapılan filmaşin arzının yükselmesiyle birlikte düşen filmaşin fiyatları bir süredir Güney Koreli üreticilerin kâr marjının zayıflamasına neden oluyor. Yıllık 140 milyon mt üretim kapasitesine sahip olan Çin, kendi inşaat sektöründen talep gelmediği için komşu ülkelere düşük fiyatlardan filmaşin satışlarına devam ediyor.

Tesiste filmaşin dışında çivi, vida ve yüksek güçlü tekerlek desteği gibi malzemelerin üretimi POSCO’nun diğer tesislerine transfer edilecek.

POSCO’nun 1979 yılında devreye aldığı 1 No.’lu filmaşin tesisinde şu ana kadar 28 milyon mt filmaşin üretildi. POSCO bu yılın Temmuz ayında 1 No.’lu haddehanesini de devre dışı bırakmıştı.