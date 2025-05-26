Dongkuk Steel Incheon tesisinde inşaat demiri üretimini durduracak

Yerel basında çıkan haberlere göre, Güney Koreli çelik üreticisi Dongkuk Steel, inşaat sektöründeki durgunluğa bağlı olarak çelik talebindeki uzun süreli düşüş nedeniyle Temmuz ve Ağustos ayları arasında yaklaşık bir ay süreyle Incheon tesisindeki tüm inşaat demiri üretimini durduracak. Daha önce faaliyetlerine hiç ara vermemiş olan Incheon tesisi, yıllık 2,2 milyon mt kapasitesi ile ülkenin en büyük inşaat demiri üretim tesisi ve Dongkuk Steel'in satışlarının %40'ını oluşturuyor.

Üretici, üretimi %50'ye düşürmesine ve maliyetleri azaltmak için gece vardiyasına geçmesine rağmen kronik arz fazlası sorunu ve artan elektrik ile hammadde maliyetleri nedeniyle faaliyetlerini durduracağını belirtti. Basına göre Dongkuk Steel bu hamleyle inşaat demiri piyasasındaki sert rekabetçiliği azaltmayı amaçlıyor.

22 Temmuz'dan 15 Ağustos'a kadar sürecek kapatma, arzı 200.000 mt düşürecek. Şirket piyasa koşullarını izleyecek ve arz fazlasının devam edip etmediğine göre kapatma süresini gözden geçirecek. Önceden alınmış siparişler ise mevcut stoklardan karşılanacak.