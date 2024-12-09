 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Hyundai...

Hyundai Steel bina inşaatlarından kaynaklı emisyonları azaltmayı amaçlıyor

Pazartesi, 09 Aralık 2024 12:17:39 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Güney Koreli çelik üreticisi Hyundai Steel, yerel inşaat şirketi Hyundai Engineering & Construction (Hyundai E&C) ile birlikte karbonu azaltılmış inşaat çeliği kullanarak düşük karbonlu bina modeli oluşturmayı planladıklarını duyurdu.

Söz konusu plan doğrultusunda, bina inşaatlarında ciddi ölçüde karbon salımı yapan inşaat malzemelerinden kaynaklı emisyonların azaltılması amaçlanıyor. Dolayısıyla Hyundai Steel, bu hedefe ulaşmak için elektrik ark ocaklarında hurdayla ürettiği kendi inşaat demiri ve şekillendirilmiş çeliğini kullanacak. Ayrıca üretici, kendi inşaat demiri ve şekillendirilmiş çeliğinin karbon ayak izinin elektrik ark ocağıyla üretilen benzer ürünlere kıyasla daha düşük olduğunu vurguluyor.

Öte yandan Hyundai Steel ve Hyundai E&C, karbonu azaltılmış çimento üretmek üzere Güney Koreli çimento üreticisi Sampyo Cement ile iş birliğine gittiklerini ve söz konusu malzemenin önümüzdeki yıl inşaat sahalarında kullanılmasının beklendiğini de bildirdi.

Şu an ABD ve Avrupa’da kullanılan bu yöntemle gömülü emisyonların mevcut geleneksel binalara kıyasla %30 düşeceği belirtiliyor.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler G. Kore Güneydoğu Asya İnşaat Karbonsuzlaşma Hyundai 

Benzer Haber ve Analizler

Hindistan’da yerel inşaat demiri fiyatları durgunluk nedeniyle yatay seyretti

10 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 10 Aralık 2024

10 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

İskenderun’da bir üretici uzun mamul fiyatlarını yukarı çekti

10 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de spot inşaat demiri fiyatları farklı seyirler izliyor

09 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

İskenderun’da bir üretici uzun mamul fiyatlarını açıkladı

09 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de uzun mamul fiyatları gevşedi, beklentiler temkinli fakat olumlu

09 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Avustralya G. Kore ve İspanya’dan ithal inşaat demirine dönem sonu incelemesi başlattı

09 Ara | Çelik Haberler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 9 Aralık 2024

09 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Tayvan yerel piyasasında inşaat demiri fiyatları - 49. Hafta, 2024

06 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin çıkışlı inşaat demiri fiyatlarının yatay seyri Asya’da ithal fiyatları destekledi, görünüm nispeten zayıf

06 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis