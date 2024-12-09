Hyundai Steel bina inşaatlarından kaynaklı emisyonları azaltmayı amaçlıyor

Güney Koreli çelik üreticisi Hyundai Steel, yerel inşaat şirketi Hyundai Engineering & Construction (Hyundai E&C) ile birlikte karbonu azaltılmış inşaat çeliği kullanarak düşük karbonlu bina modeli oluşturmayı planladıklarını duyurdu.

Söz konusu plan doğrultusunda, bina inşaatlarında ciddi ölçüde karbon salımı yapan inşaat malzemelerinden kaynaklı emisyonların azaltılması amaçlanıyor. Dolayısıyla Hyundai Steel, bu hedefe ulaşmak için elektrik ark ocaklarında hurdayla ürettiği kendi inşaat demiri ve şekillendirilmiş çeliğini kullanacak. Ayrıca üretici, kendi inşaat demiri ve şekillendirilmiş çeliğinin karbon ayak izinin elektrik ark ocağıyla üretilen benzer ürünlere kıyasla daha düşük olduğunu vurguluyor.

Öte yandan Hyundai Steel ve Hyundai E&C, karbonu azaltılmış çimento üretmek üzere Güney Koreli çimento üreticisi Sampyo Cement ile iş birliğine gittiklerini ve söz konusu malzemenin önümüzdeki yıl inşaat sahalarında kullanılmasının beklendiğini de bildirdi.

Şu an ABD ve Avrupa’da kullanılan bu yöntemle gömülü emisyonların mevcut geleneksel binalara kıyasla %30 düşeceği belirtiliyor.