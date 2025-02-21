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Hengyang Valin Steel Pipe'tan yeni sıcak haddeleme hattı yatırımı

Cuma, 21 Şubat 2025 11:39:09 (GMT+3)   |   İstanbul

Hunan eyaleti merkezli Çinli çelik üretici Hengyang Valin Steel Pipe, Hengyang tesisinde kurulmak üzere İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli’den yıllık 800.000 mt üretim kapasiteli yeni bir sıcak haddeleme hattı aldığını açıkladı. Yeni hattın 2026 yılının yaz aylarında devreye alınması bekleniyor.

Danieli’nin otomasyon süreci kontrol sistemlerini kullanan yeni hatta iç ve dış piyasalardaki enerji ve altyapı sektörlerine yönelik 323,8-610 mm çapında ve 7,2-65 mm duvar kalınlığına sahip dikişsiz boru üretilecek.


Etiketler: Boru Borular Çin Asya Çelik Üretimi 

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