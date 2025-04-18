Hedland limanından yapılan mangan cevheri sevkiyatı Mart’ta aylık %122,2 yükseldi

Avustralya’nın Hedland Limanı yönetimi tarafından yayımlanan aylık verilere göre Hedland Limanı’ndan yapılan mangan cevheri sevkiyatı bu yılın Mart ayında aylık %122,2 ve yıllık %9,1 artışla 120.000 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Hedland limanından sevkiyatların %58,3’ü Çin’e, %23,3’ü Malezya’ya, %13,7’si Vietnam’a ve %4,7’si Güney Kore’ye yapıldı.

Hedland limanı, Batı Avustralya’nın mangan bakımından zengin bölgesi olan Pilbara’da faaliyet gösteren BHP Billiton, Fortescue Metals Group ve Atlas Manganese şirketlerinin madenlerinden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.