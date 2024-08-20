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Hedland limanından yapılan mangan cevheri sevkiyatı Temmuz ayında aylık %49,3 yükseldi

Salı, 20 Ağustos 2024 12:23:14 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralya’nın Hedland Limanı yönetimi tarafından yayımlanan aylık verilere göre, Hedland Limanı’ndan yapılan mangan cevheri sevkiyatı bu yılın Temmuz ayında aylık %49,3 ve yıllık %62,2 artışla 154.070 mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı ayında sevkiyat yapılmamıştı.

Söz konusu ayda Hedland limanından yapılan sevkiyatların 61.200 mt ile %39,7’si Çin’e yapılırken Hindistan ve Malezya toplam sevkiyatların sırasıyla %28,1’ini ve %17,8’ini oluşturdu.

Hedland limanı, Batı Avustralya’nın mangan bakımından zengin bölgesi olan Pilbara’da faaliyet gösteren BHP Billiton, Fortescue Metals Group ve Atlas Manganese şirketlerinin madenlerinden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.


Etiketler: Mangan Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya İth/ihr İstatistikleri 

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