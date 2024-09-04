Hint MOIL Limited’in mangan cevheri üretimi Nisan-Ağustos döneminde %7 yükseldi

Hindistan’da devlete bağlı madenci MOIL Limited’in mangan cevheri üretimi 2024-25 mali yılının Nisan-Ağustos döneminde yıllık %7 artışla 725.000 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde şirketin tüm kalitelerdeki mangan cevheri satışları, bir önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla neredeyse değişmeyerek 592.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Yapılan açıklamada, zorlu piyasa koşulları ve küresel fiyatların son birkaç aydır dalgalanmasına rağmen olumlu sonuç elde edildiği ifade etti. MOIL’nin satış geliri aynı dönemde yıllık yaklaşık %11 artış gösterdi.