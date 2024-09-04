 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Hint...

Hint MOIL Limited’in mangan cevheri üretimi Nisan-Ağustos döneminde %7 yükseldi

Çarşamba, 04 Eylül 2024 14:51:35 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’da devlete bağlı madenci MOIL Limited’in mangan cevheri üretimi 2024-25 mali yılının Nisan-Ağustos döneminde yıllık %7 artışla 725.000 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde şirketin tüm kalitelerdeki mangan cevheri satışları, bir önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla neredeyse değişmeyerek 592.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Yapılan açıklamada, zorlu piyasa koşulları ve küresel fiyatların son birkaç aydır dalgalanmasına rağmen olumlu sonuç elde edildiği ifade etti. MOIL’nin satış geliri aynı dönemde yıllık yaklaşık %11 artış gösterdi.


Etiketler: Mangan Cevheri Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Madencilik Üretim 

Benzer Haber ve Analizler

Hindistan’ın demir cevheri üretimi Nisan-Temmuz döneminde %9 arttı

04 Eyl | Çelik Haberler

Hint SMIOL demir cevheri üretimi için çevre izni aldı

02 Eyl | Çelik Haberler

Hedland limanından yapılan mangan cevheri sevkiyatı Temmuz ayında aylık %49,3 yükseldi

20 Ağu | Çelik Haberler

Hedland limanından yapılan mangan cevheri sevkiyatı Haziran ayında aylık %16 düştü

12 Ağu | Çelik Haberler

Hint MOIL Limited’in mangan cevheri üretimi Temmuz ayında %8 yükseldi

05 Ağu | Çelik Haberler

Hindistan’ın demir cevheri üretimi birinci çeyrekte %10 arttı

02 Ağu | Çelik Haberler

Hint MOIL Limited’in mangan cevheri üretimi birinci çeyrekte %8 arttı

04 Tem | Çelik Haberler

Hindistan’ın demir cevheri üretimi Nisan-Mayıs döneminde %2, mangan cevheri üretimi de %17 arttı

01 Tem | Çelik Haberler

Hedland limanından yapılan mangan cevheri sevkiyatı Mayıs ayında aylık %63.9 yükseldi

14 Haz | Çelik Haberler

Hint MOIL Limited Mayıs ayında mangan cevheri üretim rekoru kırdı

04 Haz | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis