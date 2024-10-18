Hedland limanından yapılan mangan cevheri sevkiyatı Eylül’de aylık %21,6 yükseldi

Avustralya’nın Hedland Limanı yönetimi tarafından yayımlanan aylık verilere göre, Hedland Limanı’ndan yapılan mangan cevheri sevkiyatı bu yılın Eylül ayında aylık %21,6 ve yıllık %1,4 artışla 177.500 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Hedland limanından sevkiyatların %62,8’i Çin’e, %34,4’ü Malezya’ya ve %2,8’i Japonya’ya yapıldı.

Hedland limanı, Batı Avustralya’nın mangan bakımından zengin bölgesi olan Pilbara’da faaliyet gösteren BHP Billiton, Fortescue Metals Group ve Atlas Manganese şirketlerinin madenlerinden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.