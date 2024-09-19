Hint MOIL ülke dışındaki mangan cevheri varlıklarını mercek altına aldı

Hindistan’da devlete bağlı madenci MOIL Limited Başkanı ve İdari Yöneticisi Ajit Kumar Saxena, şirketin ülke dışındaki mangan cevheri ve diğer kritik maden varlıklarını satın almanın yanı sıra ortak girişim partneriyle birlikte Gujarat, Madhya Pradesh ve Chhattisgarh eyaletlerindeki yerel mangan cevheri madenciliği faaliyetlerini genişletmeyi planladığını belirtti.

Yapılan açıklamada, MOIL’nin mangan cevheri çıkarma faaliyetlerini genişletmek için Güney Afrika ve Gabon gibi Afrika ülkelerine, Avustralya ve Brezilya gibi Latin Amerika ülkelerine açılmayı hedeflediği ifade edildi.

Güney Afrika’nın dünyanın en büyük mangan cevheri rezervlerine ve Gabon’un ise dünyadaki rezervlerin yaklaşık %25’ine sahip olduğuna dikkat çekilirken Avustralya’nın başlıca mangan cevheri ihracatçısı olduğu dile getirildi.

Bununla birlikte MOIL’nin mangan cevheri madenciliği için Gujarat ve Madhya Pradesh eyaletleriyle ortak girişim kuracağı ve Chhattisgarh’ta arama faaliyetleri yürüteceği öğrenildi.

Saxena, Gujarat’ta yaklaşık 9,5 milyon mt mangan cevheri rezervi olduğunu, şirketin ortak girişim kurulması için eyalet hükümeti ve Gujarat Mineral Development Corporation Ltd (GMDC) ile görüşmeler yaptığı ve ortak girişimin kesinleşmesinden sonraki 12-18 ay içerisinde üretimin başlayabileceğini aktardı.

Öte yandan Madhya Pradesh’teki rezervlerin MOIL’e tahsis edilmesinin yanı sıra eyalet hükümeti ve Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited ile ortak girişim kurulmasına yönelik çalışmaların başlayacağı belirtildi.

MOIL’nin Maharashtra ve Madhya Pradesh eyaletlerinde 10 mangan cevheri madeni bulunuyor.