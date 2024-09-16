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Hedland limanından yapılan mangan cevheri sevkiyatı Ağustos'ta aylık %5,2 geriledi

Pazartesi, 16 Eylül 2024 10:40:32 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralya’nın Hedland Limanı yönetimi tarafından yayımlanan aylık verilere göre, Hedland Limanı’ndan yapılan mangan cevheri sevkiyatı bu yılın Ağustos ayında aylık %5,2 düşüş ve yıllık %20,7 artışla 146.000 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Hedland limanından sevkiyatların tamamı Çin’e yapıldı.

Hedland limanı, Batı Avustralya’nın mangan bakımından zengin bölgesi olan Pilbara’da faaliyet gösteren BHP Billiton, Fortescue Metals Group ve Atlas Manganese şirketlerinin madenlerinden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.


Etiketler: Mangan Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya İth/ihr İstatistikleri 

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