Hedland limanından yapılan mangan cevheri sevkiyatı Şubat’ta aylık %47,4 geriledi

Avustralya’nın Hedland Limanı yönetimi tarafından yayımlanan aylık verilere göre, Hedland Limanı’ndan yapılan mangan cevheri sevkiyatı bu yılın Şubat ayında aylık %47,4 ve yıllık %48,6 düşüşle 53.950 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Hedland limanından sevkiyatların %83,3’ü Çin’e, geri kalanı ise Malezya’ya yapıldı.

Hedland limanı, Batı Avustralya’nın mangan bakımından zengin bölgesi olan Pilbara’da faaliyet gösteren BHP Billiton, Fortescue Metals Group ve Atlas Manganese şirketlerinin madenlerinden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.