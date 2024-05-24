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Hedland limanından yapılan mangan cevheri sevkiyatı Nisan ayında yıllık %51,6 düştü

Cuma, 24 Mayıs 2024 11:27:14 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralya’nın Hedland Limanı yönetimi tarafından yayımlanan aylık verilere göre, Hedland Limanı’ndan yapılan mangan cevheri sevkiyatı bu yılın Nisan ayında 2023’ün aynı ayına kıyasla %51,6 düşüşle 75.000 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Hedland limanından yalnızca Çin’e mangan cevheri sevkiyatı yapıldı. 

Hedland limanı, Batı Avustralya’nın mangan bakımından zengin bölgesi olan Pilbara’da faaliyet gösteren BHP Billiton, Fortescue Metals Group ve Atlas Manganese şirketlerinin madenlerinden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.


Etiketler: Mangan Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya İth/ihr İstatistikleri 

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