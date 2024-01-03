Hedland limanından yapılan mangan cevheri sevkiyatı Kasım ayında aylık 2 kat arttı

Çarşamba, 03 Ocak 2024 09:34:25 (GMT+3) | İstanbul

Avustralya’nın Hedland Limanı yönetimi tarafından yayımlanan aylık verilere göre, Hedland Limanı’ndan yapılan mangan cevheri sevkiyatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında 2022’nin aynı ayına kıyasla %110 ve aylık %200 artışla 210.000 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Hedland limanından sadece Çin’e mangan cevheri sevkiyatı yapıldı.

Hedland limanı, Batı Avustralya’nın mangan bakımından zengin bölgesi olan Pilbara’da faaliyet gösteren BHP Billiton, Fortescue Metals Group ve Atlas Manganese şirketlerinin madenlerinden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.