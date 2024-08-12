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Hedland limanından yapılan mangan cevheri sevkiyatı Haziran ayında aylık %16 düştü

Pazartesi, 12 Ağustos 2024 12:32:03 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralya’nın Hedland Limanı yönetimi tarafından yayımlanan aylık verilere göre, Hedland Limanı’ndan yapılan mangan cevheri sevkiyatı bu yılın Haziran ayında aylık %16 ve %21,6 düşüşle 103.170 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Hedland limanından yapılan sevkiyatların tamamı Çin’e yapıldı.

Hedland limanı, Batı Avustralya’nın mangan bakımından zengin bölgesi olan Pilbara’da faaliyet gösteren BHP Billiton, Fortescue Metals Group ve Atlas Manganese şirketlerinin madenlerinden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.


Etiketler: Mangan Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya İth/ihr İstatistikleri 

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