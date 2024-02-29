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Hedland limanından yapılan mangan cevheri sevkiyatı Aralık ayında yıllık %25,9 arttı

Perşembe, 29 Şubat 2024 11:06:14 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralya’nın Hedland Limanı yönetimi tarafından yayımlanan aylık verilere göre, Hedland Limanı’ndan yapılan mangan cevheri sevkiyatı bu yılın Ocak ayında 2023’ün aynı ayına kıyasla %25,9 artışla 252.184 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Hedland limanından Çin’e ve Malezya’ya mangan cevheri sevkiyatı yapılırken Çin’e yapılan sevkiyatlar toplam sevkiyatların %80’ini oluşturdu.

Hedland limanı, Batı Avustralya’nın mangan bakımından zengin bölgesi olan Pilbara’da faaliyet gösteren BHP Billiton, Fortescue Metals Group ve Atlas Manganese şirketlerinin madenlerinden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.


Etiketler: Mangan Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya İth/ihr İstatistikleri 

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