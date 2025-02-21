Hedland limanından yapılan mangan cevheri sevkiyatı Ocak’ta aylık %76,8 yükseldi

Avustralya’nın Hedland Limanı yönetimi tarafından yayımlanan aylık verilere göre, Hedland Limanı’ndan yapılan mangan cevheri sevkiyatı bu yılın Ocak ayında aylık %76,8 artış ve yıllık %59,3 düşüşle 102.522 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Hedland limanından sevkiyatların %65,9’u Çin’e, %29,3’ü Avustralya’ya ve %4,9’u Japonya’ya yapıldı.

Hedland limanı, Batı Avustralya’nın mangan bakımından zengin bölgesi olan Pilbara’da faaliyet gösteren BHP Billiton, Fortescue Metals Group ve Atlas Manganese şirketlerinin madenlerinden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.