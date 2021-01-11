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Hedland limanından yapılan mangan cevheri ihracatı Aralık ayında yıllık %96 arttı

Pazartesi, 11 Ocak 2021 11:19:05 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralya’nın Hedland Limanı yönetimi tarafından yayımlanan aylık verilere göre, geçtiğimiz yıl Aralık ayında Hedland Limanı’ndan yapılan mangan cevheri sevkiyatı yıllık bazda %96 artışla 220.640 mt seviyesinde yer aldı.

Aralık ayında Hedland limanından sadece Çin’e mangan cevheri sevkiyatı yapıldı.

Hedland limanı, Batı Avustralya’nın mangan zengini bölgesi olan Pilbara'da faaliyet gösteren BHP Billiton, Fortescue Metals Group ve Atlas Manganese şirketlerinin madenlerinden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.


Etiketler: Avustralya  Okyanusya  dağıtım  ith/ihr istatistikleri  mangan cevheri  |  benzer haberler »


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