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Hedland limanından yapılan mangan cevheri ihracatı Ocak ayında yıllık %10,9 düştü

Çarşamba, 10 Şubat 2021 09:29:31 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralya’nın Hedland Limanı yönetimi tarafından yayımlanan aylık verilere göre, bu yıl Ocak ayında Hedland Limanı’ndan yapılan mangan cevheri sevkiyatı yıllık bazda %10,9 düşüşle 100.000 mt seviyesinde yer aldı.

Ocak ayında Hedland limanından sadece Çin’e mangan cevheri sevkiyatı yapıldı.

Hedland limanı, Batı Avustralya’nın mangan zengini bölgesi olan Pilbara'da faaliyet gösteren BHP Billiton, Fortescue Metals Group ve Atlas Manganese şirketlerinin madenlerinden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.


Etiketler: dağıtım  Okyanusya  ith/ihr istatistikleri  Avustralya  mangan cevheri  |  benzer haberler »


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