Hedland limanından yapılan mangan cevheri ihracatı Nisan ayında yıllık %52 arttı

Pazartesi, 17 Mayıs 2021 09:35:52 (GMT+3) | İstanbul

Avustralya’nın Hedland Limanı yönetimi tarafından yayımlanan aylık verilere göre, bu yıl Nisan ayında Hedland Limanı’ndan yapılan mangan cevheri sevkiyatı yıllık bazda %52 artışla 152.000 mt seviyesinde yer aldı.

Nisan ayında Hedland limanından Vietnam’a 77.000 mt, Çin’e ise 75.000 mt mangan cevheri sevkiyatı yapıldı.

Hedland limanı, Batı Avustralya’nın mangan zengini bölgesi olan Pilbara'da faaliyet gösteren BHP Billiton, Fortescue Metals Group ve Atlas Manganese şirketlerinin madenlerinden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.