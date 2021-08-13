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Hedland limanından yapılan mangan cevheri ihracatı Temmuz ayında yıllık %64,3 arttı

Cuma, 13 Ağustos 2021 14:18:55 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralya’nın Hedland Limanı yönetimi tarafından yayımlanan aylık verilere göre, bu yıl Nisan ayında Hedland Limanı’ndan yapılan mangan cevheri sevkiyatı yıllık bazda %64,3 artışla 171.174 mt seviyesinde yer aldı.

Nisan ayında Hedland limanından sadece Çin’e mangan cevheri sevkiyatı yapıldı.

Hedland limanı, Batı Avustralya’nın mangan zengini bölgesi olan Pilbara'da faaliyet gösteren BHP Billiton, Fortescue Metals Group ve Atlas Manganese şirketlerinin madenlerinden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.


Etiketler: Okyanusya  ith/ihr istatistikleri  mangan cevheri  dağıtım  Avustralya  |  benzer haberler »


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