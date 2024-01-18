HBIS Group Serbia cansız talep nedeniyle tek yüksek fırında faaliyet göstermeye devam edecek

Perşembe, 18 Ocak 2024 11:19:22 (GMT+3) | İstanbul

Sırbistan'ın devlete bağlı yayın kuruluşu RTS’ye konuşan Sırbistan merkezli çelik üreticisi HBIS Group Sırbistan Iron & Steel’in Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdürü Vladan Mihailovic, şirketin küresel cansız talep nedeniyle yalnızca bir yüksek fırınla ​​faaliyet göstermeye devam edeceğini belirtti. Ancak şirketin cansız talep ve düşük fiyatlar nedeniyle 2023 yılının ortasında askıya alınan 1 No’lu yüksek fırınının çelik piyasası ve müşteri ihtiyaçları doğrultusunda yeniden devreye alınmaya hazır olduğu dile getirildi. Genel müdür pek çok rakibin de olumsuz piyasa koşulları nedeniyle üretimi kısmen durdurduğunu hatırlattı.

HBIS Serbia’nın geçtiğimiz yıl 1,1 milyon mt’un hafifçe üzerinde slab ürettiğini bildiren Mihailovic, üretimin yaklaşık %35’inin iç piyasaya satılırken yaklaşık %10’unun eski Yugoslav ülkelerine, geri kalanının ise Almanya, İtalya, Avusturya, Polonya ve Fransa’ya ihraç edildiğini belirtti.

Öte yandan geçtiğimiz yılın Mart ayında HBIS Serbia gelişmiş sinter üretim teknolojisi kullanılarak inşa edilen yeni sinter tesisini devreye aldı. Son teknolojiye sahip gaz arıtma tesisleriyle donatılan yeni sinter tesisi doğal gaz yerine yalnızca yüksek fırın gazı kullanıyor. Mihailovic bu yıl şirketin açık hammadde deposunun etrafına koruyucu bir duvar inşa ederek boşaltma sırasında toz demir cevheri emisyonunun azaltılmasını sağlayacağını ve 4 No’lu konvertörü inşa edeceğini ifade etti.