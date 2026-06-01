Çin-Sırbistan ortaklığı yeşil çelik çalışmalarında ilerleme kaydediyor

Hebei eyaleti merkezli Çinli çelik üreticisi HBIS Group tarafından yapılan açıklamaya göre Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Çin’e gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında HBIS Group’un yönetim kurulu başkanı Liu Jian ile bir araya geldi.

Vucic, HBIS tarafından 2016 yılında satın alınan ve HBIS Serbia projesi olarak bilinen Smederevo çelik tesisinin son 10 yılda hem çelik tesisine hem de Sırbistan’a fayda sağladığını belirtti. Vucic, Sırbistan ile Çin arasındaki dostluğun güçlendirilmesine katkılarından dolayı HBIS’e teşekkür ederek Sırbistan hükümetinin tesisteki yeşil enerji ve düşük karbonlu projeleri desteklemeye devam edeceğini ifade etti.

Liu Jian, HBIS Serbia projesinin 10 yıllık faaliyet süresi boyunca istikrarlı büyümesini sürdürdüğünü belirtti. Liu, HBIS’in tesis gelişimini sürdürürken yeşil enerji projeleri ve teknoloji modernizasyonlarına devam edeceğini ve yeni dönemde Çin-Sırbistan ortaklığına katkıda bulunacağını ekledi.

Çin-Sırbistan yeşil çelik iş birliği ilerliyor

Bununla birlikte yerel basında yer alan haberlere göre HBIS ve Belgrad Üniversitesi tarafından işletilen ve yeşil çelik üretimine odaklanan Çin-Sırbistan ortak laboratuvarı ilk sonuçlarını verdi.

Laboratuvarın başlıca başarıları arasında yüksek çözünürlüklü dış çelik panel test numunelerinin üretimi, demir cevherinden vanadyum ve titanyum çıkarmak için hidrojen bazlı ergitme kullanan pilot üretim hattının devreye alınması ve otomotiv preslemede kullanılan ultra yüksek dayanımlı çelikte kaydedilen önemli ilerlemeler yer aldı. Araştırmacılar ayrıca Sırbistan’dan ithal edilen toz cevherin yeşil çelik üretimi için yüksek kaliteli hammadde olarak kullanılabileceğini de doğruladı.