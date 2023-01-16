EBRD yeşil çelik üretimi için Sırbistan merkezli Metalfer’e kredi verdi

Pazartesi, 16 Ocak 2023 10:25:18 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Sırbistan merkezli uzun mamul üreticisi Metalfer Steel Mill’e yeşil çelik üretimi için 21,4 milyon € kredi verdiğini açıkladı.

Söz konusu kredi hurda ve yarı mamul ürünlerin işlenmesi için yeni bir haddehanenin yanı sıra 4 MW’a kadar yenilenebilir enerji üreten yeni bir çatı güneş fotovoltaik tesisinin inşasını finanse edecek. Haddehane ve yenilenebilir enerji tesisi şirketin verimliliğini artıracak ve karbon emisyonunu azaltacak.

Açıklamaya göre, artan üretim Metalfer’in hem yurt içinde hem de son yıllarda tedarik zinciri aksamalarından etkilenen bölge genelinde inşaat sektöründen gelen yüksek talebi karşılamasını sağlayacak.