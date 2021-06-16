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HBIS Group Serbia Smederevo’daki 1 No’lu yüksek fırını yeniden devreye almayı planlıyor

Çarşamba, 16 Haziran 2021 10:57:37 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Çin’in önde gelen çelik üreticilerinden Hebei Iron & Steel Group’a bağlı olan Sırbistan merkezli HBIS Group Serbia Iron & Steel, Smederevo’da bulunan 1 No’lu yüksek fırınını 16 Ağustos 2021 tarihinde yeniden devreye almayı planladığını açıkladı.

Yüksek fırın, pandemi ve piyasa koşulları nedeniyle 5 Temmuz 2020 tarihinde kapatılmıştı.

Şirketin açıklamasına göre, geçtiğimiz 11 ayda sadece 2 No’lu yüksek fırın faaliyet gösteriyordu. Şirket, “Mevcut piyasa durumu, pazar gereksinimlerine bağlı üretim yapan 1 No’lu yüksek fırının yeniden başlatılması için uygun koşullar yarattı,” dedi.


Etiketler: Sırbistan  Avrupa  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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