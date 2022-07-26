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Hammadde maliyetleri Brezilya inşaat sektörünün başlıca sorunu

Salı, 26 Temmuz 2022 10:10:33 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Hammadde bulunabilirliği ve maliyetleri bu yılın ikinci yarısında Brezilya inşaat sektörünün başlıca sorunu haline geldi ve fiyatlarda son birkaç ayda meydana gelen aşağı yönlü hareketin durmasına yol açtı.

Yüksek faiz oranları ve kalifiye eleman bulunabilirliğinin artmasının da sektördeki faaliyetler önünde engel teşkil ettiği ifade edildi.

Ülkede sanayicilerin yerel ekonomiye duydukları güveni ölçen ICEI endeksi bu yılın Temmuz ayında ortalamanın üzerinde yer aldı ve yükseldi.

Haziran ayında bir önceki aya kaydedilen %66’ya kıyasla %67’ye çıkan inşaat sektörü kapasite kullanım oranı sene başından bu yana %65 seviyesinin üzerinde yer alarak sektörün iyi bir performans gösterdiğini ortaya koydu.

Öte yandan sektöre yönelik beklentilerin daha iyimser olduğu, mevcut koşullar endeksinin 50,7 puan ve beklenti endeksinin 59,8 puan seviyelerinde yer aldığı da öğrenildi. Değerin 50 puan üzerinde yer alması beklentilerin olumlu olduğunu gösteriyor.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika İnşaat 

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