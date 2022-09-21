Brezilya inşaat sektörü Ağustos ayında iyi bir performans gösterdi

Çarşamba, 21 Eylül 2022 09:59:12 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya Sanayi Konfederasyonu (CNI) tarafından yayımlanan verilere göre, inşaat sektöründe faaliyetler bu yılın Ağustos ayında 55 puan seviyesinde yer alarak üst üste üç ay 50 puan seviyesinin üzerinde yer almış oldu. Değerin 50 puan üzerinde yer alması büyüme olduğunu gösteriyor.

Söz konusu ayda, inşaat sektöründe istihdam 53,1 puan seviyesine yükselerek üst üste üç ay artış kaydetmiş oldu. İstihdamın en çok bina inşaatı sektöründe arttığı gözlendi.

Ağustos ayında inşaat sektöründe kapasite kullanım oranı değişiklik göstermeyerek 68 puan seviyesinde yer almaya etti ve 2013 yılından bu yana kaydedilen en yüksek Ağustos ayı seviyesi oldu.

CNI tarafından 1-12 Eylül tarihleri arasında 397 şirketin temsilcileriyle yapılan bir araştırma, sektöre duyulan güvenin Eylül ayında 2,7 puan artışla 62,7 puan seviyesine çıkarak üst üste altı ay artış gösterdiğini ortaya koydu.