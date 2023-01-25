Brezilya’da inşaat faaliyetleri Aralık ayında düştü

Çarşamba, 25 Ocak 2023 09:19:56 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya Sanayi Konfederasyonu (CNI) tarafından yayımlanan verilere göre, yerel inşaat sektöründe faaliyetler ve istihdam geçtiğimiz yılın Aralık ayında da düşüş gösterdi.

CNI, söz konusu düşüşün Kasım ve Aralık aylarında mevsimsel olarak meydana geldiğini ve düşüş oranının beklentilerin altında kaldığını ifade etti.

Söz konusu ayda inşaat sektöründe kapasite kullanım oranı bir önceki aya kıyasla %65’e geriledi.

Yüksek faiz oranları, yüksek vergiler, devam etmekte olan vasıflı iş gücü sıkıntısı ve yüksek hammadde fiyatları sebebiyle beklentilerin halen kötümser olduğu ifade edildi.

Söz konusu araştırma CNI tarafından 1-13 Ocak tarihleri arasında 381 şirketin temsilcileriyle yapıldı.