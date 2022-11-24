Brezilya inşaat sektörünün performansı Ekim ayında düştü

Perşembe, 24 Kasım 2022 09:37:57 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya Sanayi Konfederasyonu (CNI) tarafından yayımlanan verilere göre, inşaat sektöründe faaliyetler ve istihdam bu yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla düşüş gösterdi.

Ancak sektördeki faaliyetler ve istihdam üst üste dört ay kaydedilen artışların ardından düştüğü için Ekim ayında da yüksek seviyelerde yer almaya devam etti. Kapasite kullanım oranı %68 seviyesinde sabit kalarak 2013 yılının Ekim ayından bu yana kaydedilen en yüksek Ekim ayı seviyesi oldu.

Sektöre yönelik beklentiler hammadde alımlarına veya istihdama olan isteğin azalması nedeniyle düşerken, yeni projelerin başlatılmasına veya faaliyetlere yönelik iyimserlik de azaldı.

CNI olumsuz görünümün çoğunlukla Brezilya ekonomisinin geleceğine yönelik karamsarlığı yansıttığını söyledi.