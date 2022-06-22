Brezilya’da inşaat faaliyetleri Mayıs ayında farklı seyirler izledi

Çarşamba, 22 Haziran 2022 10:06:39 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya’da inşaat sektörü faaliyetleri bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayında kaydedilen 50,1 puan seviyesine kıyasla 49,5 puan seviyesine geriledi. Değerin 50’nin üzerinde yer alması büyüme olduğunu gösteriyor.

Söz konusu ayda bina inşaatı ve özel inşaat faaliyetleri istihdamın ve faaliyetlerin artmasına bağlı olarak sırasıyla 51,2 ve 52,6 puan seviyelerinde yer alırken, altyapı faaliyetleri 47,5 puan oldu.

Öte yandan inşaat sektörünün 56,7, bina inşaatı faaliyetlerinin 58,4, altyapı faaliyetlerinin 53,3 ve özel inşaat faaliyetlerinin 59,6 puan seviyelerine ulaşması bekleniyor.

Haziran ayına yönelik ön veriler inşaat yatırımlarının azalacağına işaret ediyor.