Brezilya inşaat sektörü Türkiye’den inşaat demiri ithalatı için ikinci bir grup oluşturuyor

Çarşamba, 08 Haziran 2022 10:08:54 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya’nın Sao Paulo eyaleti inşaat firmaları birliği Sinduscon SP üyelerinin Türkiye’den inşaat demiri ithalat etmek için grup kurduğu öğrenildi.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, Santa Carina eyaleti inşaat firmaları birliği Cooperscon SC de uluslararası fiyatlarla kıyaslandığında yüksek seviyelerde yer alan yerel fiyatlar karşısında üyelerini Türkiye’den inşaat demiri ithalatına davet etmişti.

Sinduscon SP Başkanı Odair Senra, çelik ve çimento gibi ürünlerin fiyatlarının geçtiğimiz yıldan bu yana yüksek seviyelerde yer almasının inşaat demiri ithalatına uygulanan verginin yakın zaman önce %4’e düşürüldüğü göz önünde bulundurulduğunda ithalatı daha cazip kıldığını söyledi.

Senra ayrıca ülkede az sayıda üreticinin inşaat demiri ürettiğini ve bu nedenle rekabet olmadığını belirterek ülkeye daha fazla çelik üreticisinin gelmesini teşvik edici bir sanayi politikasının devreye alınması gerektiğini de ifade etti.

Senra sözlerine, “Bu esnada ithalat yapmamız gerekiyor,” şeklinde devam etti.