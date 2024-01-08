Brezilya’da kamu inşaatı faaliyetleri aşağı yönlü

Pazartesi, 08 Ocak 2024 09:45:31 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya’da kamu inşaatı sektöründe faaliyetler ve işçi sayısı 2023 yılının Temmuz ayından beri görülen aşağı yönlü harekete devam ederek geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla geriledi.

Girişimcilerin sağladığı bilgilere göre Aralık ayına yönelik faaliyet seviyesi, işçi sayısı, hammadde alımı ve yeni iş beklentileri de düşüş kaydetti.

Bununla birlikte altyapı ve özel inşaat sektörlerinin teşviğiyle yeni yatırım planları artış gösterdi.

Aralık ayında ülkede sanayicilerin yerel ekonomiye duydukları güveni ölçen ICEI endeksi nispeten yatay seyretse de Aralık ayı ortalamasının altında kaldı.

Kamu inşaatı sektörünün faaliyet gösterme oranı Ekim’de kaydedilen %68 seviyesine kıyasla düşerek ve yıllık bazda yatay seyrederek Kasım ayında %67 seviyesinde kaydedildi.