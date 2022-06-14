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Brezilya inşaat sektörü Türkiye’den inşaat demiri ithalatı için üçüncü bir grup oluşturuyor

Salı, 14 Haziran 2022 09:43:26 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Santa Catarina eyaletinde yer alan inşaat firmalarının Türkiye’den inşaat demiri ithal etmek için ikinci bir grup oluşturduğu belirtildi. SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, Sao Paulo eyaleti inşaat firmaları birliği Sinduscon SP de benzer bir karar almıştı.

Yeni gruba yüksek inşaat demiri fiyatlarından yakındığı bildirilen Alagoas eyaletinde yer alan inşaat firmaları katılacak.

Alagoas eyaleti inşaat firmaları birliği Sinduscon AL Başkanı Alfredo Breda, çoğu inşaat malzemesinde fiyatlarında olduğu gibi inşaat demiri fiyatlarında enflasyon oranı üzerinde bir artış yapıldığını söyledi.

Breda ayrıca inşaat sektörünün üretim maliyetleri arttıkça konut fiyatlarının da yükseldiğini ancak alıcıların maaşlarında aynı oranda bir artış olmadığını ve bu durumun satışları düşürdüğünü ekledi.

Sinduscon SC önceden olduğu gibi inşaat demiri ile ilgili tüm faaliyetleri denetleyecek ve ürünleri gümrükten geçtikten sonra alıcılara sevk edecek.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Türkiye Brezilya Güney Amerika İnşaat 

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