Habaş İzmir’de kuracağı sıcak haddehane tesisi için onay bekliyor

Çarşamba, 13 Mart 2024 14:29:18 (GMT+3) | İstanbul

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Habaş Sınai ve Tıbbi Gazla İstihsal Endüstri A.Ş.’nin İzmir, Aliağa’da gerçekleştirmeyi planladığı sıcak haddehane tesisi projesiyle ilgili olarak sunduğu Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvuru dosyası incelendi ve halkın görüşüne açıldı.

Yıllık 2,5 milyon mt düz ve nervürlü çubuk demir (inşaat demiri dahil) kapasitesine sahip olması planlanan tesise yapılacak yatırımın maliyeti 847 milyon TL seviyesinde yer alıyor. Söz konusu sıcak haddehane tesisinde hammadde olarak, şirketin çelikhanesinden çıkan kütükler kullanılacak.

Projenin 2 yıl sürecek inşaat aşamasında 100 kişi, işletme aşamasında ise 400 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.